В России стартовал приём работ на II ежегодную премию имени Никиты Цицаги

В России стартовал приём заявок на вторую ежегодную премию имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Приглашаются журналисты и авторские группы, представляющие официально зарегистрированные в России средства массовой информации. Имя победителя станет известно до конца декабря 2025 года, а призом станет денежная сумма в размере 300 тысяч рублей, сообщает NEWS.ru.

«Основная цель нашей профессии — не просто рассказывать истории, а доносить их до сердец людей. Никита обладал невероятным репортёрским талантом, делал отличные тексты и фото, мог достучаться до любого читателя. И чтобы память о нашем друге жила, чтобы показать благородную сторону журналистики, мы решили учредить премию и сделать её ежегодной», — рассказала главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

К рассмотрению принимаются материалы, освещающие значимые общественно важные события через призму личных историй людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях по не зависящим от их воли обстоятельствам. Особое внимание уделяется последствиям трагедий, вызванных деятельностью человека, стихийными бедствиями, вооружёнными столкновениями или политическими кризисами.

Обязательным условием является публикация материалов в период с 20 октября 2024 года по 20 октября 2025 года. В состав жюри в текущем году вошли: официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, руководитель информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов, член Совета по правам человека Юлия Белехова, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, правозащитник Ева Меркачёва, военкор телеканала ВГТРК Евгений Поддубный и главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 10 декабря 2025 года включительно. Подробные условия участия и требования к оформлению работ доступны по ссылке.