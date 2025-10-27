ФАС выявила картель почти на 1 млрд при поставке жизненно важных лекарств

Картель при поставках жизненно важных лекарственных препаратов на сумму почти 813 миллионов рублей выявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Нарушителями признаны компании ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы Здоровья», участвовавшие в торгах в 71 регионе страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС России признала ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы Здоровья» нарушившими антимонопольное законодательство. Организации принимали совместное участие в 529 электронных аукционах на общую сумму 812 888 707 рублей», — говорится в сообщении.

Компании заключили картельное соглашение: использовали общую инфраструктуру для подачи заявок, имели общих сотрудников и финансово-хозяйственные связи. Это позволяло поддерживать высокие цены на торгах, подавляя снижение НМЦК (начальной максимальной цены контракта). Нарушителям грозят административные штрафы по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ и возможная дисквалификация должностных лиц, а материалы дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАС пресекла деятельность картеля, участники которого поддерживали высокие цены на торгах по закупке медицинского оборудования для государственных нужд. Ведомство сообщало о предполагаемом антиконкурентном сговоре между ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальным предпринимателем. Договорённость касалась поставок аппаратов искусственной вентиляции лёгких, оборудования для ультразвукового исследования и других медицинских изделий.