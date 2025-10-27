Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 13:34

ФАС выявила картель почти на 1 млрд при поставке жизненно важных лекарств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Картель при поставках жизненно важных лекарственных препаратов на сумму почти 813 миллионов рублей выявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Нарушителями признаны компании ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы Здоровья», участвовавшие в торгах в 71 регионе страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС России признала ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы Здоровья» нарушившими антимонопольное законодательство. Организации принимали совместное участие в 529 электронных аукционах на общую сумму 812 888 707 рублей», — говорится в сообщении.

Компании заключили картельное соглашение: использовали общую инфраструктуру для подачи заявок, имели общих сотрудников и финансово-хозяйственные связи. Это позволяло поддерживать высокие цены на торгах, подавляя снижение НМЦК (начальной максимальной цены контракта). Нарушителям грозят административные штрафы по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ и возможная дисквалификация должностных лиц, а материалы дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАС пресекла деятельность картеля, участники которого поддерживали высокие цены на торгах по закупке медицинского оборудования для государственных нужд. Ведомство сообщало о предполагаемом антиконкурентном сговоре между ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальным предпринимателем. Договорённость касалась поставок аппаратов искусственной вентиляции лёгких, оборудования для ультразвукового исследования и других медицинских изделий.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
