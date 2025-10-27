Интересы превыше всего: В Госдуме рассказали, на чём строится концепция России по украинскому конфликту

Россия будет продолжать придерживаться своей концепции по поводу конфликта на Украине. Данное заявление в беседе с Life.ru сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Андрей Картаполов озвучил, на чём строится концепция России по Украине. Видео © Life.ru

Таким образом он прокомментировал информацию, что президент России Владимир Путин на переговорах в Анкоридже подтвердил готовность работать по решению украинского кризиса, опираясь на концепцию предложенной Соединёнными Штатами. Её до саммита предоставил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, посетивший Москву. Путин подробно повторил каждый пункт и спросил, верно ли это. Всё было подтверждено. Кроме того, президент России тогда заявил о готовности России принять идею американской стороны и двигаться в этом направлении.

«Это кто так вообще решил, что наш президент с какой-то концепцией согласен? У нас своя концепция, которая строится на фундаменте реализации интересов Российской Федерации. Наш президент всегда последовательно эту позицию отстаивал и такую политику проводил. И впредь продолжит это делать», — отметил Картаполов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пересмотреть свою позицию по Украине после предупреждения от Владимира Путина. Российский лидер озвучил жёсткую реакцию в связи с возможными поставками Киеву ракет «Томагавк», что заставило Трампа отложить передачу вооружений.