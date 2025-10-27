Россия и Южная Корея обсуждают возможность возобновления прямых рейсов

Россия изучает возможность возобновления авиарейсов с Южной Кореей, а также с рядом других государств. Эту информацию озвучил министр транспорта Андрей Никитин.

«Такие варианты в проработке, действительно есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверх приоритет», — сказал Никитин, отвечая на вопрос про авиасообщение между РФ и Южной Кореей.

Он отметил, что взаимодействие с Южной Кореей не имеет каких-либо особенностей по сравнению с другими странами, и рабочие процессы с Сеулом аналогичны тем, что применяются в отношении других партнёров.