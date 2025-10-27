Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 13:41

Россия и Южная Корея обсуждают возможность возобновления прямых рейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

Россия изучает возможность возобновления авиарейсов с Южной Кореей, а также с рядом других государств. Эту информацию озвучил министр транспорта Андрей Никитин.

«Такие варианты в проработке, действительно есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверх приоритет», — сказал Никитин, отвечая на вопрос про авиасообщение между РФ и Южной Кореей.

Он отметил, что взаимодействие с Южной Кореей не имеет каких-либо особенностей по сравнению с другими странами, и рабочие процессы с Сеулом аналогичны тем, что применяются в отношении других партнёров.

Путин уверен, что прямые рейсы с КНДР послужат сближению двух стран
Путин уверен, что прямые рейсы с КНДР послужат сближению двух стран

Ранее сообщалось, что China Southern Airlines возобновила прямые авиарейсы между Москвой и Уханем. Время полёта из российской столицы в КНР составит около 8 часов 15 минут, а обратный рейс займёт 9 часов 5 минут.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Южная Корея
  • Минтранс РФ
  • Авиаперелеты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar