Россия и Южная Корея обсуждают возможность возобновления прямых рейсов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer
Россия изучает возможность возобновления авиарейсов с Южной Кореей, а также с рядом других государств. Эту информацию озвучил министр транспорта Андрей Никитин.
«Такие варианты в проработке, действительно есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверх приоритет», — сказал Никитин, отвечая на вопрос про авиасообщение между РФ и Южной Кореей.
Он отметил, что взаимодействие с Южной Кореей не имеет каких-либо особенностей по сравнению с другими странами, и рабочие процессы с Сеулом аналогичны тем, что применяются в отношении других партнёров.
Ранее сообщалось, что China Southern Airlines возобновила прямые авиарейсы между Москвой и Уханем. Время полёта из российской столицы в КНР составит около 8 часов 15 минут, а обратный рейс займёт 9 часов 5 минут.