Американский форвард «Зенита» Роберсон восхитился русской кухней
Андре Роберсон. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Американский баскетболист «Зенита» Андре Роберсон оценил русскую кухню, отметив, что еда оказалась лучше, чем он ожидал. Спортсмен признался, что пока не пробовал традиционные русские блюда, но оценил качество заведений в Санкт-Петербурге.
«Еда определённо лучше, чем я думал. Даже если учесть, что я приехал из Франции, одной из столиц гастрономии. Еда потрясающая, команда потрясающая, город феноменальный», – заявил спортсмен в интервью «Чемпионату».
Он добавил, что планирует изучить город и его историю, а также попробовать блюда русской кухни по рекомендации команды.
«Может, борщ?» – предположил баскетболист.
