Завершён приём заявок на Премию «Россия – страна возможностей»

Более 58 тысяч историй о людях, которые делают жизнь вокруг лучше, поступило на Премию Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Приём заявок второго сезона завершён — теперь эксперты и зрители определят тех, кто вдохновляет своим примером.

За месяц на участие откликнулись активисты из 89 регионов России и 58 стран мира. Самому старшему участнику — 90 лет. Среди претендентов — педагоги, предприниматели, экологи, волонтёры, деятели культуры и спорта. Больше всего заявок пришло в номинациях «Образование», «Культура» и «Добрые дела».

«Более 58 тысяч человек подали заявки — и все они создают возможности для других. Их деятельность уже формирует позитивные изменения, улучшает жизнь и вдохновляет», — отметил первый замгендиректора платформы Геннадий Гурьянов.

Сейчас заявки проходят технический отбор: эксперты проверяют анкеты, видеовизитки и отзывы людей, для которых участники уже стали наставниками или помощниками. Далее их проекты оценит экспертный совет из 268 специалистов в науке, бизнесе, спорте и общественных организациях.

«Я впечатлён, насколько вырос масштаб участия. Теперь видно, как из локальных идей рождаются целые командные проекты, вовлекающие молодёжь и местных жителей», — поделился эксперт Премии, заместитель гендиректора компании «Р-Фарм» Сергей Касьянов.

После экспертного отбора 100 финалистов выйдут в народное голосование в национальном мессенджере MAX, где жители страны выберут тех, чьи истории вдохновляют больше всего. Победителей назовут в декабре 2025 года. Лауреаты получат поддержку в реализации своих проектов, обучение в Мастерской управления «Сенеж», медийное продвижение, стажировки и участие в программах Росмолодёжи и «Движения Первых».

Премия, созданная по инициативе Президента России Владимира Путина, уже стала символом новых возможностей для миллионов людей, которые не ждут перемен, а создают их сами.

