Москвич, чья семья обвинила доктора в «недоделанной» операции, пять лет лечил рак самостоятельно

Москвич Вадим Нагибин на протяжении пяти лет самостоятельно лечил злокачественную опухоль. Когда его госпитализировали к хирургу Денису Давидовичу, опухоль уже достигла критических размеров — 12 см, и врачи не смогли спасти пациента. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».

«Без генетического анализа и контроля врача можно потерять время и довести опухоль до стадии, когда лечение уже не помогает», — отметил онколог Дмитрий Олькин.

Материалы проверки показали, что диагноз Нагибин узнал от другого врача за пять лет до обращения к Давидовичу. Тогда ему предложили операцию, но пациент отказался и принимал противоопухолевые препараты самостоятельно. Когда опухоль достигла критических размеров, он согласился на хирургическое вмешательство. После операции осложнения и ослабленный организм сделали лечение менее эффективным. Нагибин был выписан домой, но скончался полтора года спустя.

Об этой истории сообщалось ранее. Тогда родственники Нагибина обвинили врача Дениса Давидовича в «недоделанной» операции. Они утверждают, что хирург забыл зашить до конца прямую кишку, в связи с чем пацент и скончался.