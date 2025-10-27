Старейший президент в мире переизбрался на новый срок и будет править Камеруном до 99 лет

92-летний президент Камеруна Поль Бийя, являющийся старейшим действующим главой государства в мире, был переизбран на новый семилетний срок. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на официальные результаты выборов, опубликованные Конституционным судом страны.

Действующий лидер, правящий Камеруном с 1982 года, получил 53,66% голосов избирателей, что обеспечило ему уже восьмой президентский срок. Его его соперника Иссу Тчирому Бакари поддержали 35,19 процента граждан. Особенностью избирательной кампании Бийи стало то, что он провёл всего один митинг, а десять дней из предвыборного периода находился с частным визитом в Европе.

Значимым событием предвыборного процесса стало отстранение от участия потенциально сильного соперника — лидера оппозиции Мориса Камто, которое было подтверждено Конституционным судом. Многие в стране восприняли это решение как политическую уловку для устранения основного конкурента, особенно учитывая, что после предыдущих выборов 2018 года Камто заявлял о своей победе и организовывал массовые протесты.

Из 83 заявленных кандидатов к участию в выборах были допущены только 12 человек. Торжественная инаугурация Поля Бийи запланирована на 6 ноября в столице Камеруна Яунде. К завершению нового президентского срока действующему главе государства исполнится 99 лет.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает возможности поддержать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост федерального президента страны в 2027 году. Для главы Еврокомиссии это стало бы престижным финалом её обширной политической деятельности.