Путин изменил состав президиума Совета по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин одобрил новый состав президиума Совета по межнациональным отношениям. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Утвердить прилагаемый состав президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям», — указано в сообщении.

Документ гласит, что председателем президиума стал Магомедсалам Магомедов, занимающий пост замруководителя администрации президента РФ. В президиум Совета также включены: руководитель ФАДН России Игорь Баринов, вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, министр культуры Ольга Любимова, первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, облегчающий приём на службу во ФСИН ветеранов СВО. Документ начнёт действовать через полгода.