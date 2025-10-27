Белый медведь очень близко подплыл к лодке туристов на Чукотке — на расстоянии вытянутой лапы

Группа путешественников на Чукотке стала свидетелем неожиданной и впечатляющей встречи с белым медведем, которая произошла во время их экспедиции для наблюдения за птичьими базарами. Вместо ожидаемых пернатых их внимание привлёк мощный хищник, проплывавший в непосредственной близости от их лодки.

Белый медвель едва не запрыгнул в лодку к людям.

«Пошли смотреть на птичьи базары, а тут мишка рядом проплывал! Киты меня уже не удивляют, а вот плавающего белого медведя встречаю в первый раз! Он проплыл вокруг нашей лодки, в этот момент душа в пятки ушла, а затем отправился дальше в море по своим медвежьим делам», — подписала публикацию одна из путешественниц.

К счастью, хищник не проявил агрессии и не заинтересовался людьми, продолжив свой путь в морских водах. Как отметили специалисты, такая миролюбивая реакция животного объясняется тем, что медведь был сыт и не рассматривал людей в качестве потенциальной добычи. Эта леденящая душу встреча, вызвавшая у туристов смесь страха и восторга, завершилась благополучно благодаря спокойному настрою косолапого пловца.

