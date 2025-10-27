Певица Нелли Фуртадо объявила о завершении карьеры на волне нового успеха

Канадская певица Нелли Фуртадо объявила, что уходит со сцены, объяснив это желанием сосредоточиться на других целях. Исполнительница поблагодарила поклонников и подчеркнула, что не прекращает писать музыку. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«То, что столько людей заново открывают для себя мою музыку, было чем-то невероятным и принесло мне много радости», — написала она.

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что возвращение на сцену после долгого перерыва подарило ей «второе дыхание». По словам Нелли, она рада, что её творчество вновь стало популярным, однако теперь хочет сосредоточиться на других жизненных приоритетах. Фуртадо уточнила, что полностью из музыки не уходит и продолжит писать песни, называя это своим хобби, которое когда-то стало профессией.

После заявления певицы часть поклонников предположила, что её решение связано с волной критики в интернете. В последние месяцы артистку неоднократно обсуждали в соцсетях из-за изменений фигуры после летних выступлений на фестивалях Suikerrock и Boardmasters. Несмотря на хейт, Фуртадо продолжает публиковать фотографии в купальниках и коротких нарядах, говоря, что чувствует себя «увереннее, чем когда-либо».

Ранее сообщалось, что Нелли Фуртадо недавно вернулась на сцену после долгого перерыва и поразила поклонников изменившимся образом. Её выступления на бельгийском фестивале Suikerrock и британском Boardmasters вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Многие отметили, что за прошедшие годы внешность артистки значительно изменилась, однако сама Фуртадо уверенно заявляла о принятии себя и радости от возвращения к выступлениям.