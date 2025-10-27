Политолог объяснил, почему переговоры России и США зашли в тупик

Ключевой проблемой российско-американских переговоров является отсутствие скоординированной позиции среди различных представителей нескольких центров внешней политики. Такое мнение выразил политический обозреватель Алексей Пинчук.

«Официально за внешнеполитическую деятельность отвечает [глава МИД Сергей] Лавров. Есть человек, который занимается неофициальными экономическими соглашениями, они затем становятся основой для политических решений, — это [руководитель РФПИ Кирилл] Дмитриев. Есть также человек, отвечающий за переговоры с Украиной, а через эти переговоры за формирование повестки с США, — это [помощник президента Владимир] Мединский», — сказал он в разговоре с «Царьградом».

По его словам, в конечном счёте, происходит типичная ситуация, когда усилия не приводят к результату из-за разобщённости: каждый участник процесса тянет в свою сторону. Эксперт отметил, что к этому добавляются высказывания других официальных лиц, включая доверенное лицо президента Юрия Ушакова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова, чьи комментарии часто расходятся между собой.

Пинчук предложил создать чёткий рабочий документ с фиксацией позиций, который мог бы стать основой для президентской встречи. По его мнению, текущий процесс напоминает профессиональное забалтывание вопроса без движения к конкретным результатам, что соответствует определённым тактическим целям, но не стратегическому урегулированию.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что ожидает поддержки Китая в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он сказал об этом, направляясь в Южную Корею, где планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.