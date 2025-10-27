Россия и США
27 октября, 14:41

«Где мои мозги?»: Мария Погребняк случайно выбросила на помойку лимитированные часы Rolex

Мария Погребняк случайно выбросила на помойку лимитированные часы Rolex

Известная телеведущая и многодетная мама Мария Погребняк случайно выбросила на помойку лимитированные часы люксового бренда Rolex. Об этом блондинка рассказала в соцсетях.

Мария Погребняк случайно выбросила на помойку лимитированные часы Rolex. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mariapoga_

Блогерша, обращаясь к своим подписчикам из салона автомобиля, рассказала о неприятном происшествии. Она попросила мать собрать ей средства для чистки часов и положить их в пакет из ЦУМа. К сожалению, произошла досадная ошибка. По словам Погребняк, она перепутала пакеты и выкинула в мусорный контейнер тот, в котором находились часы.

«Где мои мозги?» — сказала Погребняк.

Позже она опубликовала сторис, в котором сообщила, что часы, к счастью, были найдены.

Ранее Мария Погребняк заинтриговала публику намёком на возможную беременность. Отвечая на вопрос о пополнении в семье, звезда заявила, что ей «нельзя» играть в теннис, чем спровоцировала слухи о её интересном положении.

