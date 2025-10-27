Опубликован постер и тизер фильма «Ёлки-12» с Дмитрием Нагиевым

Опубликован постер и тизер-трейлер фильма «Ёлки-12», продолжения популярной новогодней франшизы. Об этом сообщили создатели картины.

Вышел трейлер новогоднего фильма «Ëлки 12«. Видео © VK / Ëлки 12

Сюжет вновь объединяет несколько историй. В центре внимания — девятилетний Ваня из Кирова: узнав о расставании родителей, он отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Путешествие обернётся для мальчика множеством приключений.

В фильме вернутся звёзды предыдущих частей — Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, а также к ним присоединятся Дмитрий Журавлёв, Маш Милаш, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая, Ирина Медведева и другие. Премьера картины запланирована на 18 декабря.

