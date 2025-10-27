Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 15:02

Педагог объяснила, что будут изучать в школах на предмете «Духовно-нравственная культура России»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madhourse

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madhourse

С 1 сентября 2026 года в российских школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», направленный на формирование традиционных ценностей. Доцент МПГУ Марина Несмелова рассказала, чего педагоги ожидают от нововведения.

«Мы считаем, что в этом новом школьном предмете ценности будут раскрываться через изучение жизненного пути отечественных, государственных, общественных деятелей, выдающихся представителей нашей культуры, учёных, военных, в том числе героев Специальной Военной Операции», — пояснила в эфире «Радио 1».

По словам эксперта, курс будет носить метапредметный характер и интегрируется с историей и литературой, но не войдёт в программу ЕГЭ. Особенностью станет ориентация на нравственные основы единого общества вместо прежнего акцента на культурном разнообразии.

Преподавать дисциплину будут учителя истории после прохождения специальной подготовки, а оценивание включит как знания, так и воспитательные результаты. Несмелова подчеркнула своевременность введения предмета в текущий исторический период, когда Россия обращается к ценностным основам своей цивилизации.

Школы нового поколения: Как меняется столичное образование
Школы нового поколения: Как меняется столичное образование

Ранее Life.ru сообщал, что 20 октября в школах и колледжах России прошёл урок «Разговоры о важном», посвящённый Дню народного единства и городам страны. Гостьей стала певица Татьяна Куртукова, говорившая о важности духовных и культурных корней. Учащиеся делились историями о своей малой родине, подчёркивая идею единства в многообразии.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar