Педагог объяснила, что будут изучать в школах на предмете «Духовно-нравственная культура России»

С 1 сентября 2026 года в российских школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», направленный на формирование традиционных ценностей. Доцент МПГУ Марина Несмелова рассказала, чего педагоги ожидают от нововведения.

«Мы считаем, что в этом новом школьном предмете ценности будут раскрываться через изучение жизненного пути отечественных, государственных, общественных деятелей, выдающихся представителей нашей культуры, учёных, военных, в том числе героев Специальной Военной Операции», — пояснила в эфире «Радио 1».

По словам эксперта, курс будет носить метапредметный характер и интегрируется с историей и литературой, но не войдёт в программу ЕГЭ. Особенностью станет ориентация на нравственные основы единого общества вместо прежнего акцента на культурном разнообразии.

Преподавать дисциплину будут учителя истории после прохождения специальной подготовки, а оценивание включит как знания, так и воспитательные результаты. Несмелова подчеркнула своевременность введения предмета в текущий исторический период, когда Россия обращается к ценностным основам своей цивилизации.

