Россия подала заявку в УЕФА на проведение Евро-2032 вместо Италии

Россия подала заявку на организацию Евро-2032. Как сообщает Daily Mail, то решение принято в условиях нарастающей обеспокоенности тем, что Италия может не справиться с подготовкой своих стадионов к запланированному сроку.



Италия и Турция планируют совместно провести Евро-2032, но у Италии возникли серьёзные проблемы с устаревшей стадионной инфраструктурой, которая может не соответствовать стандартам УЕФА. В связи с этим Россия, временно отстранённая от международных турниров, предложила свою кандидатуру на проведение чемпионата.

Президент Московской федерации футбола Александр Дюков подтвердил готовность России принять Евро-2032 в случае отказа Италии. Итальянские СМИ сообщают, что из десяти предложенных стадионов УЕФА одобрил только один, что повышает вероятность того, что Турция может стать единственным организатором.

Несмотря на малую вероятность российского предложения, проблемы Италии с инфраструктурой признаются серьёзными: президент УЕФА Александр Чеферин назвал состояние итальянских стадионов «позорным», а глава итальянской лиги выразил «серьёзное беспокойство» по поводу возможной потери права на проведение турнира.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможность организации собственной Олимпиады в 2026 году. Предполагается, что альтернативные соревнования пройдут примерно в то же время, что и основные Игры.