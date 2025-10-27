«Всемирная знаменитость»: Такер Карлсон взбудоражил Запад новым заявлением о Путине

Президент России Владимир Путин — самый популярный лидер в мире, и его востребованность значительно превосходит показатели прочих политических деятелей. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Он самый популярный лидер в мире, и с большим отрывом», — сказал телеведущий в разговоре с RTVI.

Карлсон утверждает, что знает об этом из-за своих многочисленных поездок по миру. По его словам, где бы вы ни находились — в Западной Европе, Канаде, Азии, на Ближнем Востоке или в Восточной Европе, везде можно встретить людей, которым нравится Путин. Журналист сравнил российского президента со всемирной знаменитостью.

По мнению журналиста, популярность Путина объясняется тем, что он ставит интересы своей страны выше личных, в отличие от западных лидеров.

Можно сказать, что Такер Карлсон довольно последователен в своих оценках работы Владимира Путина. Ранее он называл главу РФ эффективнейшим из современных лидеров, указав на успехи России под его руководством и рост уровня удовлетворённости жизнью среди населения.