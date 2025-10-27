В Краснодаре вторые сутки наблюдаются сбои в работе Telegram и WhatsApp

Жители Краснодара столкнулись с серьёзными проблемами в функционировании Telegram и WhatsApp. Согласно сообщению мэра Евгения Наумова, опубликованного в официальном телеграм-канале, ситуация сохраняется уже двое суток подряд. Пользователи испытывают трудности даже при наличии стабильного подключения к интернету через кабель или Wi-Fi.

«Сбой в работе Телеграм и WhatsApp на территории Краснодара продолжается вторые сутки. Даже через проводной интернет и вайфай есть проблемы с подключением», — написал Наумов.

Особое внимание глава города обратил на работоспособность мессенджера MAX. По словам Наумова, именно этот ресурс остаётся единственным стабильно работающим. В своём обращении он подчеркнул, что регулярно публикует важную информацию о событиях, происходящих в столице Кубани, исключительно на платформе MAX.

Ранее в Госдуме рассказали, что полного запрета использования Telegram и WhatsApp на территории России не планируется. Введённые на мессенджеры ограничения носят временный характер и служат интересам защиты граждан от преступных действий.