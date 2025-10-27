Психиатр заявил, что убийства учительницы в Оренбуржье можно было избежать

Убийство учительницы физкультуры из гимназии в Оренбургской области можно было предотвратить, если бы подозреваемого своевременно показали специалисту. Такое мнение высказал врач-психиатр Василий Шуров в беседе с изданием «Постньюс».

Медик пояснил, что пациенты с психиатрическими диагнозами находятся в одном из двух состояний — ремиссии или обострения. Он отметил, что первой фазе человек ничем не отличается от окружающих, тогда как во второй период его поведение становится заметно изменённым. Специалист подчеркнул, что окружающие обычно характеризуют такое состояние как странное и неадекватное.

Шуров добавил, что важную роль в своевременном выявлении проблем играют близкие родственники пациента. По его словам, именно члены семьи первыми замечают малейшие поведенческие изменения и могут инициировать визит к психиатру.

Напомним, что в Бугуруслане неадекватный мужчина убил учительницу Марину Садыкову физкультуры из мести. Он обвинял женщину в своём одиночестве и финансовых проблемах, а также стал проявлять в её сторону агрессию. Известно, что педагог защищала покойную мать психа от нападок с его стороны. По словам соседей, пенсионерка при жизни неоднократно обращалась в психиатрическую больницу из-за странного поведения сына, но его на лечение не отправляли.