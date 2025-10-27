Россия и США
27 октября, 17:00

Стало известно о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил о значимом продвижении ВС России в Запорожской области. После освобождения населённых пунктов Егоровка, Новониколаевка и Привольное российские военные вышли в тыл группировки ВСУ в Гуляйполе.

«Части нашей группировки «Восток» уже вышли в тыл Гуляйполю. И после занятия нами Успеновки стоит ожидать движение к нему с севера», указано в телеграм-канале блогера.

По его информации, существует вероятность выхода российских подразделений в тыл украинских войск, дислоцированных в Орехове. Этому может способствовать потенциальное освобождение населённого пункта Терноватое. Подоляка обратил внимание на стратегическую уязвимость позиций ВСУ в этом районе. Командование украинских войск не ожидало наступления с текущего направления и не подготовило оборонительных линий. Более того, южные фортификационные сооружения оказались неэффективными из-за манёвров Армии России.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как российский боец эвакуировал 20 раненых сослуживцев в Запорожской области. Особую сложность, как отметил военный, представляет преодоление открытых пространств между лесополосами, где расстояние в 700-900 метров приходится проходить под миномётным обстрелом и атаками дронов-камикадзе.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
