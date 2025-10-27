Турция и Британия подпишут соглашение по истребителям Eurofighter

Турция и Великобритания намерены заключить сделку по истребителям Eurofighter после визита британского премьер-министра Кира Стармера в Анкару 27 октября. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники.

В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ожидается подписание ряда документов, включая соглашение о поставке 40 новейших самолётов Eurofighter. Ранее турецкий лидер упоминал о переговорах по приобретению Eurofighter с Катаром и Оманом. Турция активно модернизирует свой авиапарк, разрабатывая собственный истребитель Kaan, но для переходного периода нуждается в современных самолётах. Страна уже договорилась с США о поставках модернизированных F-16, но сделка пока не реализована. Параллельно ведутся переговоры с членами консорциума Eurofighter о покупке их истребителей.