Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 17:40

Разведка Норвегии назвала место испытания Россией ракеты «Буревестник»

Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Россия провела новые испытательные пуски межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы норвежской разведки вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсёнеса.

«Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», — сообщил Стенсёнес.

Новая Земля — это архипелаг, являющийся административным районом Архангельской области. Испытательный комплекс имеет богатую историю, поскольку с 1954 по 1990 год там было проведено более сотни ядерных испытаний. Именно на этом полигоне проводились над знаменитым снарядом «Царь-бомба», известная также как «Кузькина мать», Она достигала мощности около 58 мегатонн. Стоит отметить, что после распада Советского Союза РФ не проводила ядерных испытаний.

«Буревестник» показал отставание США от России в гонке вооружений, заявил американист
«Буревестник» показал отставание США от России в гонке вооружений, заявил американист

Ранее сообщалось, что в США прокомментировали сообщения о российской крылатой ракете «Буревестник». По мнению экспертов, представленное вооружение напоминает концепт из научно-фантастических произведений. Снаряд уже окрестили как «маленький летающий Чернобыль».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • «Буревестник» (ракета)
  • норвегия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar