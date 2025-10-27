Разведка Норвегии назвала место испытания Россией ракеты «Буревестник»

Россия провела новые испытательные пуски межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы норвежской разведки вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсёнеса.

«Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», — сообщил Стенсёнес.

Новая Земля — это архипелаг, являющийся административным районом Архангельской области. Испытательный комплекс имеет богатую историю, поскольку с 1954 по 1990 год там было проведено более сотни ядерных испытаний. Именно на этом полигоне проводились над знаменитым снарядом «Царь-бомба», известная также как «Кузькина мать», Она достигала мощности около 58 мегатонн. Стоит отметить, что после распада Советского Союза РФ не проводила ядерных испытаний.

Ранее сообщалось, что в США прокомментировали сообщения о российской крылатой ракете «Буревестник». По мнению экспертов, представленное вооружение напоминает концепт из научно-фантастических произведений. Снаряд уже окрестили как «маленький летающий Чернобыль».