Японский губернатор захотел использовать армию для борьбы с медведями-людоедами

В японской префектуре Акита наблюдается беспрецедентный всплеск нападений медведей. В связи с этой проблемой губернатор Кента Сузуки обратился к вооружённым силам за поддержкой.





«Ситуация выходит за рамки, с которыми могут справиться только префектуры и муниципалитеты... поэтому мы решили обратиться в Минобороны», — написал губернатор в соцсетях.

Это заявление последовало за трагическим нападением медведя 24 октября в Аките, в результате которого погибла одна из четырёх пострадавших. Текущий год отмечен рекордным количеством нападений хищников на людей по всей стране. Ранее губернатор подчёркивал, что ущерб, причиняемый медведями префектуре, настолько велик, что делает невозможным мирное сосуществование с этими животными.

