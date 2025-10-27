Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 17:34

Японский губернатор захотел использовать армию для борьбы с медведями-людоедами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scott E Read

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scott E Read

В японской префектуре Акита наблюдается беспрецедентный всплеск нападений медведей. В связи с этой проблемой губернатор Кента Сузуки обратился к вооружённым силам за поддержкой.

«Ситуация выходит за рамки, с которыми могут справиться только префектуры и муниципалитеты... поэтому мы решили обратиться в Минобороны», — написал губернатор в соцсетях.

Это заявление последовало за трагическим нападением медведя 24 октября в Аките, в результате которого погибла одна из четырёх пострадавших. Текущий год отмечен рекордным количеством нападений хищников на людей по всей стране. Ранее губернатор подчёркивал, что ущерб, причиняемый медведями префектуре, настолько велик, что делает невозможным мирное сосуществование с этими животными.
Белый медведь очень близко подплыл к лодке туристов на Чукотке — на расстояние вытянутой лапы
Белый медведь очень близко подплыл к лодке туристов на Чукотке — на расстояние вытянутой лапы

Ранее в Канаде туристы из Исландии стали свидетелями редкого зрелища: схватки белого и чёрного медведей. Инцидент произошёл в северной части Ньюфаундленда и Лабрадора. Один из очевидцев отметил, что, несмотря на слухи о подобных столкновениях, он никогда не видел подтверждённых фотографий таких событий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Япония
  • Животные
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar