27 октября, 17:38

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Калужский аэропорт Грабцево временно ограничил приём и отправку самолётов. Такое решение принято Росавиацией в целях обеспечения безопасности полётов.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги (Грабцево)», — говорится в сообщении ведомства.

Дроны-камикадзе ВСУ вновь атаковали Брянскую область, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что за ночь 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. В частности, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.

