В аэропорту Калуги ввели ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
Калужский аэропорт Грабцево временно ограничил приём и отправку самолётов. Такое решение принято Росавиацией в целях обеспечения безопасности полётов.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги (Грабцево)», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что за ночь 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. В частности, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.