Над территорией Брянской области за два часа уничтожили 8 дронов ВСУ

Российские силы ПВО отразили атаку восьми украинских беспилотников, которые были уничтожены над Брянской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, вражеские БПЛА были уничтожены в промежутке с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что за ночь 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. В частности, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.