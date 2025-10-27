Россия и США
27 октября, 17:52

Над территорией Брянской области за два часа уничтожили 8 дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российские силы ПВО отразили атаку восьми украинских беспилотников, которые были уничтожены над Брянской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, вражеские БПЛА были уничтожены в промежутке с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Дроны-камикадзе ВСУ вновь атаковали Брянскую область, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что за ночь 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. В частности, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Брянская область
