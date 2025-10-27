В Париже умер актёр из «Утомлённых солнцем» Андре Умански

Французский актёр театра и кино Андре Умански, чья карьера охватывала более шести десятилетий, ушёл из жизни в Париже в возрасте 92 лет. Информация о его кончине появилась в международных профильных базах данных спустя месяц после печального события.

Творческое наследие артиста включает участие в более чем 80 кинокартинах и 130 различных проектах. Зрителям он запомнился по работам в таких лентах, как «Аустерлиц», «Нормандия-Неман», «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова, а также в сериалах «Комиссар Наварро» и «Горец». Параллельно с актёрской деятельностью Умански занимался режиссурой театральных постановок и работой над озвучкой.

В фильмографии исполнителя также встречаются варианты написания его имени как Андре Думански и Андрей Уманский.

Ранее стало известно, что после тяжёлой болезни из жизни ушла известный поэт-песенник Ирина Севастьянова, автор многих композиций в репертуаре певицы Татьяны Булановой. Исполнитель Алмас Багратиони первым сообщил эту печальную новость в своём личном блоге, выразив глубокую скорбь по поводу утраты.