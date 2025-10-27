Россия и США
27 октября, 18:51

Росгвардия сообщила о задержании более 370 мигрантов в одном из хостелов Москвы

Сотрудники Росгвардии провели масштабную операцию по проверке миграционного законодательства в одном из московских хостелов. В ходе рейда было задержано свыше 370 мигрантов, нарушивших правила пребывания на складах и производственных объектах города.

Видео © Telegram / Росгвардия. Москва

Операция проводилась при силовой поддержке ОМОН «Авангард» Главного управления по Москве совместно с Военным следственным управлением Следственного комитета России. Все задержанные были переданы в органы внутренних дел для оформления документов о нарушении миграционного законодательства.

«Было задержано более 370 мигрантов и переданы в органы внутренних дел для оформления документов по факту нарушения правил пребывания на складах и производственных объектах городского округа», — говорится в сообщении Росгвардии.

Хватит терпеть: как новые законы о мигрантах защитят интересы россиян
Хватит терпеть: как новые законы о мигрантах защитят интересы россиян

Ранее в Минобрнауки раскрыли результаты экзаменов мигрантов по русскому языку. Испытание удалось пройти почти 87% мигрантов. При этом более трети участников не справились с экзаменом с первой попытки. Всего тестирование проходили 275 тысяч человек.

BannerImage

Обложка © Telegram / Росгвардия. Москва

Полина Никифорова
