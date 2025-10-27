Телефонные мошенники начали обманывать школьников, представляясь учителями

Специалисты московского департамента образования сообщили, что дети стали объектами внимания аферистов, выдающих себя за школьных преподавателей. По телефону злоумышленники убеждают учеников раскрыть одноразовые коды из SMS, утверждая, будто бы действуют от имени руководства школы.

«Злоумышленники звонят ученикам, притворяясь школьными учителями и просят сообщить код из SMS, ссылаясь на директора школы. Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что настоящие учителя никогда не станут запрашивать подобные сведения. Родителей призывают объяснить детям опасность передачи подобной информации сторонним лицам. При получении подозрительного звонка несовершеннолетним рекомендовали сразу завершить разговор и сообщить о нём родителям или другим взрослым.

Ранее Life.ru предупреждал о другой массовой схеме обмана с «доставкой цветов», где под видом курьера мошенники выуживают паспортные данные и коды подтверждения. При этом злоумышленники используют многоступенчатые сценарии, чтобы выглядеть максимально правдоподобно.