Две трети россиян считают рак излечимым заболеванием

Более половины россиян считают рак излечимым заболеванием. Такие данные следуют из исследования, проведённого при участии проекта в поддержку онкопациентов «Химия была, но мы расстались». Результаты были озвучены пресс-службой проекта, пишет РИА «Новости».

Согласно исследованию, лишь около трети респондентов воспринимают рак как неизлечимый недуг. В пресс-службе проекта также отметили, что 36% опрошенных не испытывают страха перед онкологическим диагнозом, поскольку обладают информацией о современных методах лечения.

Председатель Ассоциации онкологов России Олег Левковский, комментируя результаты исследования, подчеркнул, что в обществе сложилось много мифов и предрассудков. Искажённое представление о проблеме порождает страхи, которые препятствуют ранней диагностике и увеличивают нагрузку на систему здравоохранения.

«Из 64% респондентов, боящихся рака, 20% испытывают сильный страх. И всё это — следствие недостаточной информированности. Рак — не приговор, а диагноз, с которым современная медицина умеет работать, и чем меньше уровень онкофобии в обществе, тем больше будет процент ранних выявлений заболевания и пациентов со стойкой ремиссией», — подчеркнул эксперт.

В пресс-службе проекта «Химия была, но мы расстались» также отметили, что чаще других страх перед онкозаболеваниями испытывают женщины (72%) и респонденты с низким уровнем дохода (68%). Руководитель Всероссийского проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями «Химия была, но мы расстались» Светлана Полякова считает, что от качества информирования населения напрямую зависит здоровье людей. Когда СМИ рассказывают о возможностях лечения рака, уровень онкофобии в обществе снижается, что способствует более активному прохождению обследований и выявлению заболеваний на ранних стадиях. Она отметила, что необходимо формировать комплексный подход к решению проблемы.

Самым распространённым мифом о раке остаётся представление о болезненном лечении (64% респондентов). Более трети опрошенных (35%) считают, что рак передаётся по наследству.

