25 октября, 12:43

Названы «скрытые» источники соли, провоцирующей рак желудка

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Избыточное потребление соли повышает риски развития гипертонии, почечных заболеваний и рака желудка, предупредила врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По её словам, россияне потребляют 12-13 граммов соли ежедневно, что в 2-2,5 раза превышает рекомендованную ВОЗ норму в 5 граммов.

«На самом деле до 70% соли мы получаем из промышленных продуктов, где она используется как консервант и вкусовая добавка», — подчеркнула собеседница «Газете.ru».

Основные источники «скрытой» соли включают хлебобулочные изделия (0,8-1,2 г на 100 г), твёрдые сыры (1,5-2,5 г на 100 г) и колбасные изделия. Эксперт рекомендовала сокращать использование соли при готовке, заменяя её специями и травами, а также контролировать потребление покупных продуктов, поскольку соль усиливает воздействие бактерии Helicobacter pylori и способствует развитию сердечно-сосудистых патологий.

Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что россияне употребляют сахар в четыре раза больше, чем рекомендуют специалисты, а соль — почти в 2,5 раза выше допустимых норм. Кроме того, россияне стали употреблять избыточное количество пустых калорий.

Все о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

