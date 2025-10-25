Названы «скрытые» источники соли, провоцирующей рак желудка

Избыточное потребление соли повышает риски развития гипертонии, почечных заболеваний и рака желудка, предупредила врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По её словам, россияне потребляют 12-13 граммов соли ежедневно, что в 2-2,5 раза превышает рекомендованную ВОЗ норму в 5 граммов.

«На самом деле до 70% соли мы получаем из промышленных продуктов, где она используется как консервант и вкусовая добавка», — подчеркнула собеседница «Газете.ru».

Основные источники «скрытой» соли включают хлебобулочные изделия (0,8-1,2 г на 100 г), твёрдые сыры (1,5-2,5 г на 100 г) и колбасные изделия. Эксперт рекомендовала сокращать использование соли при готовке, заменяя её специями и травами, а также контролировать потребление покупных продуктов, поскольку соль усиливает воздействие бактерии Helicobacter pylori и способствует развитию сердечно-сосудистых патологий.