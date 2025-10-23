Никакой пользы: Россияне стали употреблять избыточное количество пустых калорий
Россияне стали употреблять избыточное количество пустых калорий
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro
Россияне стали употреблять избыточное количество пустых калорий, которые не несут пользы для организма. Об этом во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«Мы перешли с вами на потребление большого количества пустых калорий, которые по сути дела нам для жизнедеятельности не нужны. Сегодня мы, в том числе, боремся со своими привычками, а эти привычки, они сформированы нашей биологией — это любить сладкое, любить жирное», — сказал министр.
Он отметил, что современный агрессивный маркетинг также оказывает влияние на людей. Множество исследований подтверждают связь между рекламой определённых товаров и ростом веса у населения.
Четвёртый Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» проходит 22–23 октября 2025 года в Москве в Национальном центре «Россия».
Ранее Мурашко заявил, что россияне употребляют сахар в четыре раза больше, чем рекомендуют специалисты, а соль — почти в 2,5 раза выше допустимых норм. При этом потребление рыбы не дотягивает до нормы, а потребление фруктов и овощей значительно отстаёт от рекомендованных показателей.
Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.