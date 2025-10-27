Россия и США
27 октября, 20:07

Часть военнослужащих ВСУ сдалась в плен после прочтения сброшенных листовок

Обложка © Telegram / Минобороны России

На Харьковском направлении солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) сложили оружие и сдались в плен российским бойцам после ознакомления со сброшенными на них листовками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Случай произошёл перед освобождением населённого пункта Тихое. Перед заходом российских подразделений на украинские позиции целенаправленно сбросили листовки. После ознакомления с ними часть солдат сложила оружие и покинула позиции. Оставшиеся бойцы, понеся потери, были вынуждены оставить укреплённые позиции и отступить.

«Проявляя мужество и отвагу, наши бойцы освободили населённый пункт от украинских боевиков, продолжая наносить огневое поражение формированиям ВСУ на Харьковском направлении», — говорится в сообщении ведомства.

ВС России пресекли четыре попытки бойцов ВСУ вырваться из окружения в Купянске

Ранее военный блогер рассказал о значимом продвижении Вооружённых сил России в Запорожской области. После освобождения населённых пунктов Егоровка, Новониколаевка и Привольное российские военные вышли в тыл группировки ВСУ в Гуляйполе. Существует вероятность выхода российских подразделений в тыл украинских войск, дислоцированных в Орехове. Этому может способствовать потенциальное освобождение населённого пункта Терноватое.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Тимур Хингеев
