В Британии потребовали запретить бекон и ветчину из-за риска развития рака

Британский профессор микробиологии Крис Эллиот выступил с инициативой о запрете бекона и ветчины. По его словам, регулярное употребление этих продуктов значительно повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщает Daily Mirror.

«Каждый год промедления означает больше случаев рака, которые можно было предотвратить, больше пострадавших семей и большую нагрузку на Национальную службу здравоохранения», — утверждает профессор.

Учёный пояснил, что основную опасность представляют нитритные соединения, которые применяются в процессе обработки мяса для сохранения его товарного вида и характерного розового оттенка. По его словам, данные вещества способствуют формированию нитрозаминов, относящихся к категории канцерогенных соединений. Эллиот сослался на научные исследования 2015 года, которые продемонстрировали, что ежедневное потребление даже 50 граммов переработанных мясных изделий увеличивает риск возникновения колоректального рака на 18%.

