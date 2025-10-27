Шаляпин похвастался приобретением китайского автомобиля за 9 миллионов рублей

Певец Прохор Шаляпин рассказал о покупке нового автомобиля китайской марки Lixiang за девять миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», транспорт ему необходим для редких поездок, поскольку к вождению артист относится без особого энтузиазма.

«Я машину купил, производство — Китай, имени Ляйсан Утяшевой. Ну она недоро... Ну, как недорогая, кому что: кому-то и велосипед дорого. Ну, девять миллионов сейчас стоит. Я ездить не очень люблю за рулём, мне просто нужна машина, чтобы была, мало ли куда поехать», — сказал он.

Шаляпин отметил, что изначально планировал приобрести более дорогую модель, однако её цена сравнилась с квартирой на «Патриках», и приобрести её он не смог.

Ранее Шаляпин был замечен на светском мероприятии в эксклюзивных джинсах бренда Chrome Hearts стоимостью около 1 миллиона рублей. По словам артиста, джинсы ему подарили. Ранее аналогичную модель носил коллега Шаляпина — популярный исполнитель Стас Михайлов.