В США ошибка стюардессы обошлась авиакомпании в 5,5 млн рублей

В США во время подготовки к авиарейсу произошёл необычный инцидент с участием опытного члена экипажа. Бортпроводница со стажем работы более 26 лет случайно активировала систему эвакуации, что привело к незапланированному раскрытию аварийного трапа. Об этом передаёт Rolling Out.

Случай произошёл на воздушном судне авиакомпании Delta Airlines, выполнявшем рейс из Питтсбурга в Солт-Лейк-Сити. В ходе стандартной проверки аварийных выходов перед вылетом сотрудница непреднамеренно привела в действие механизм развёртывания спасательного устройства. Это заблокировало доступ к самолёту и вынудило задержать вылет на четыре часа.

Пассажирам пришлось ожидать устранения последствий инцидента в салоне воздушного судна. Как пояснила виновница произошедшего, за всю её профессиональную деятельность подобные ситуации ранее не возникали. Материальный ущерб для перевозчика составил до 70 тысяч долларов (около 5,5 миллиона рублей), поскольку развёрнутый трап не подлежит повторному использованию. Дополнительные расходы включают компенсации пассажирам за задержку рейса и расходы на перебронирование билетов для тех, кто опоздал на стыковочные рейсы.

Недавно двенадцатилетний пассажир самолёта открыл аварийный люк перед вылетом из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды. Инцидент произошёл до начала взлёта, что предотвратило разгерметизацию салона. Вылет рейса задержали на час для проверки исправности аварийной системы. После устранения последствий самолёт благополучно совершил запланированный перелёт в Минеральные Воды.