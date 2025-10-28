В российских силовых структурах сообщили, что на Украине начали признавать, что продвижение по службе в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) получают те, кому не жалко жертвовать солдатами. В качестве примера привели слова депутата Верховной рады Татьяны Черновол, пишет РИА «Новости».

Представитель российских силовых структур отметил, что украинский депутат озвучила факты, которые долго не хотели признавать на Украине.

«По сути депутат озвучила всем давно известные факты, которые долго не хотели признавать на Украине. Чего стоят все эти Манько, Ширяевы, Волошины, Апостолы, Солодаевы и другие, не говоря уже о назначении (Александра) Сырского на пост главкома», — заявил представитель силовых структур.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о случаях сдачи в плен украинских военнослужащих на Харьковском направлении после прочтения сброшенных на них листовок. Перед освобождением населённого пункта Тихое российские подразделения сбросили на украинские позиции листовки, после прочтения которых часть солдат сложила оружие и покинула позиции. Оставшиеся бойцы, понеся потери, были вынуждены отступить. Российские бойцы освободили населённый пункт от украинских боевиков.