Правительство списало задолженность по кредитам 14 регионам РФ на 26 млрд рублей

«Списать задолженность… перед РФ, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объёме 26 090 367 545,18 рубля», — сказано в документе , размещённом на официальном портале правовых актов.

Ранее зампред правительства Дмитрий Григоренко в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности позволила существенно снизить административную нагрузку на бизнес в России. По его словам, количество проверок уменьшилось, но их эффективность, напротив, выросла. Проверки теперь полностью переведены в цифровой формат, а для предпринимателей создан специальный сервис на портале «Госуслуг», через который можно обжаловать результаты.