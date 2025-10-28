Россия и США
27 октября, 22:28

Правительство списало задолженность по кредитам 14 регионам РФ на 26 млрд рублей

Обложка © Life.ru

Правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам на общую сумму свыше 26 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Списать задолженность… перед РФ, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объёме 26 090 367 545,18 рубля», — сказано в документе, размещённом на официальном портале правовых актов.

Уточняется, что речь идёт о Еврейской автономной области, Тамбовской, Саратовской, Курганской, Костромской, Кировской, Брянской областях, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Молдавии и Северной Осетии — Алании.

Ранее зампред правительства Дмитрий Григоренко в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности позволила существенно снизить административную нагрузку на бизнес в России. По его словам, количество проверок уменьшилось, но их эффективность, напротив, выросла. Проверки теперь полностью переведены в цифровой формат, а для предпринимателей создан специальный сервис на портале «Госуслуг», через который можно обжаловать результаты.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Виталий Приходько
