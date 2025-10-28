Брюссель ускоряет создание «стены дронов» в связи с метеозондами в Литве

Евросовет и Еврокомиссия намерены нарастить давление на Белоруссию и ускорить создание «стены дронов» вдоль границы с Литвой. Решение связано с метеозондами, содержащими контрабанду. Об этом главы ведомств сообщили в соцсети X.

«Европа полностью солидарна с Литвой в связи с постоянными вторжениями воздушных шаров, используемых для контрабанды гелия, в её воздушное пространство. Это дестабилизация. Это провокация. Мы называем это своим именем: гибридная угроза. Мы не будем этого терпеть. Это ещё одна причина для ускорения реализации наших флагманских инициатив — «Восточный фланг» и европейская инициатива по противодействию беспилотным летательным аппаратам», — написала фон дер Ляйен.

Антониу Кошта в свою очередь подтвердил солидарность с Литвой и заявил о продолжении давления на белорусские власти. Он подчеркнул, что Минск должен прекратить подобные действия.

Напомним, 24 октября литовское правительство приняло решение о временном закрытии двух оставшихся пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Обосновывая данное решение, литовский премьер сослалась на инциденты с метеозондами, которые, по утверждению властей, используются «для нелегальной перевозки сигарет с белорусской территории». В результате МИД Белоруссии выразил официальный протест Литве в связи с односторонним закрытием границы. Белорусская сторона охарактеризовала эти меры как антинародные, подчеркнув, что права граждан оказались заложниками политической конъюнктуры.