Литва открыла границу с Белоруссией для некоторых категорий граждан

МИД Литвы сообщил о порядке транзита российских граждан после планируемого закрытия границы с Белоруссией. Представитель МИД Кристина Беликова подтвердила, что россияне смогут следовать через контрольно-пропускной пункт в деревне Мядининкай по упрощённому транзитному документу.

«После закрытия границы с Белоруссией граждане России, пользующиеся упрощенным документом о транзите в Калининградскую область и из неё, смогут следовать через КПП, который находится в деревне Мядининкай», — рассказала Беликова.

Литовские власти планируют закрыть границу с Белоруссией на длительный период. Причиной принимаемых мер стали участившиеся случаи проникновения на территорию Литвы метеорологических зондов, используемых для контрабанды сигарет. Эти инциденты неоднократно приводили к вынужденному закрытию Вильнюсского международного аэропорта.