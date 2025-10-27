Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 18:28

Литва открыла границу с Белоруссией для некоторых категорий граждан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

МИД Литвы сообщил о порядке транзита российских граждан после планируемого закрытия границы с Белоруссией. Представитель МИД Кристина Беликова подтвердила, что россияне смогут следовать через контрольно-пропускной пункт в деревне Мядининкай по упрощённому транзитному документу.

«После закрытия границы с Белоруссией граждане России, пользующиеся упрощенным документом о транзите в Калининградскую область и из неё, смогут следовать через КПП, который находится в деревне Мядининкай», — рассказала Беликова.

Литовские власти планируют закрыть границу с Белоруссией на длительный период. Причиной принимаемых мер стали участившиеся случаи проникновения на территорию Литвы метеорологических зондов, используемых для контрабанды сигарет. Эти инциденты неоднократно приводили к вынужденному закрытию Вильнюсского международного аэропорта.

Аэропорт Вильнюса закрыли третий день подряд из-за «вторжения» воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса закрыли третий день подряд из-за «вторжения» воздушных шаров

Напомним, что Белоруссия охарактеризовал действия литовских властей как недружественные из-за полного закрытия границы. В Государственном таможенном комитете отметили, что окончательное решение будет принято Литвой 29 октября. В белорусском МИД уже вручили ноту протеста Литве.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Литва
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar