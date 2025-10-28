ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах батальона СС «Галичина»

ФСБ обнародовала архивные материалы, в которых отражены действия украинского батальона СС «Галичина» и 304-го немецкого полицейского батальона на территории Львовской области во время Великой Отечественной войны. Публикация приурочена ко Дню освобождения Украины от фашистов и была опубликована на сайте ведомства.

В документах зафиксированы показания ефрейтора Германа Шапера. Он участвовал в расстрелах свыше пятидесяти жителей СССР, среди которых были дети. В 1946 году Шапер был арестован, осуждён трибуналом и приговорён к расстрелу.

Шапер рассказал, что при въезде в одно из сёл у конюшни обнаружили четырёх мальчиков от десяти до шестнадцати лет. Командир роты распорядился их расстрелять, подозревая в партизанской деятельности, доказательств не имелось. Архивы содержат также данные о массовых убийствах мирных жителей 304-м немецким полицейским батальоном. В материалах указано количество погибших — почти 18 тысяч человек.

А ранее управление ФСБ по ДНР опубликовало серию рассекреченных материалов о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны. В документах указано, что около 7800 человек похоронены на территории бывшего химического завода в Константиновке, где располагался лагерь для военнопленных. В отчётах собраны показания очевидцев, в которых описываются особенно жестокие методы расправы над пленными и мирными жителями.