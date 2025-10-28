Life.ru рассказал, как хранить сыр в холодильнике после вскрытия упаковки

Сыр — живой продукт, который продолжает дозревать даже в холодильнике. Чтобы сохранить его свежесть и вкус после вскрытия заводской упаковки, важно следовать нескольким простым советам. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что сыр сохнет, мокнет или плесневеет. Эксперт подчеркнула, что одна из самых распространённых ошибок — хранение сыра в полиэтиленовой упаковке. Пластик не пропускает воздух и удерживает влагу, создавая идеальную среду для развития плесени.

«Забудьте про полиэтилен. Одной из самых распространённых ошибок при хранении сыра является использование полиэтиленовой упаковки. Пластик удерживает влагу, и это приводит к накоплению конденсата, а следовательно, к росту плесени. Даже если сыр куплен в ней, после вскрытия лучше сразу заменить упаковку», — пояснила специалист.

Наилучшим вариантом станет вощёная бумага, пергамент или фольга, которые позволяют сыру «дышать», предотвращая его пересыхание. Бумага впитывает избыток влаги, а фольга поддерживает оптимальный уровень влажности. Важно не заворачивать сыр слишком плотно.

Чтобы предотвратить образование плесени на твёрдых и полутвёрдых сортах сыра, можно использовать соль — натуральный консервант. На дно стеклянного контейнера следует насыпать немного соли и поместить туда сыр, завернутый в бумагу или пергамент, избегая прямого контакта с солью.

Для любителей твёрдых сыров подойдёт способ смазывания поверхности оливковым или другим растительным маслом. Это создаёт защитный барьер, «запечатывающий» влагу внутри продукта и защищающий его от сухого воздуха в холодильнике.

Хранить сыр рекомендуется на средней полке холодильника, где поддерживается оптимальная температура. Выполняя простые рекомендации, можно продлить срок хранения продукта и наслаждаться его вкусом на протяжении долгого времени.

Ранее Life.ru призвал с осторожностью употреблять плавленые сыры, поскольку в них зачастую добавляют фосфаты, которые применяются для улучшения текстуры, вкуса и увеличения срока годности продуктов. Кроме того, людям с заболеваниями сердца и сосудов следует выбирать сыры с пониженным содержанием жира и соли.