Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 23:59

Израиль получил через Красный Крест гроб с останками ещё одного заложника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Израильские власти получили через Международный комитет Красного Креста останки ещё одного заложника, погибшего в секторе Газа. Как сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, гроб с телом был передан представителям Армии обороны Израиля и службы безопасности на территории палестинского анклава для последующей транспортировки.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в военном крыле движения ХАМАС сообщал об обнаружении останков заложника в районе Эт-Туффах города Газа. Представители палестинской организации подтвердили готовность передать тело израильской стороне.

«При посредничестве Красного Креста Израиль получил гроб с останками умершего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общей службы безопасности на территории сектора Газа. <...> Оттуда гроб будет перевезён в Израиль», — сообщила канцелярия.

Трамп объявил о скором вводе стабилизационных сил в Газу
Трамп объявил о скором вводе стабилизационных сил в Газу

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал палестинское радикальное движение ХАМАС вернуть тела заложников в течение 48 часов. В противном случае другие государства, участвующие в соглашении, примут меры против движения. По словам республиканца, некоторые тела можно вернуть сейчас, но по непонятным причинам ХАМАС этого не делает.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar