Хачанов обыграл Куинна в первом круге парижского ATP Masters

Российский теннисист Карен Хачанов одержал уверенную победу над американцем Итаном Куинном в первом раунде турнира ATP Rolex Paris Masters 2025. Матч завершился со счётом 6:1, 6:1. Россиянин идёт под десятым номером посева.

Матч Хачанова с Куинном. Видео © X / ROLEX PARIS MASTERS

Для Хачанова этот результат стал первым выигрышем после пяти поражений подряд. Куинн пробился в основную сетку через квалификацию. Следующий матч россиянин проведёт против победителя встречи между представителем Канады Денисом Шаповаловым и бразильцем Жуаном Фонсекой.

Ранее теннисист Даниил Медведев обошёл Карена Хачанова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и вновь стал первой ракеткой России. В общем списке он занимает 13-е место. Сейчас в его активе 2810 очков. 29-летний Хачанов идёт 14-м с 2620 очками. Медведев свой ближайший матч проведёт на хардовом турнире в Париже 28 октября.