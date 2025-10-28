Life.ru узнал о необычных способах «перезагрузить» мозг прямо на рабочем месте

При больших объёмах работы многие забывают соблюдать баланс между трудом и отдыхом. Однако именно грамотное чередование этих режимов является одним из важнейших условий поддержания высокой работоспособности организма и сохранения здоровья, отмечает клинический психолог, специалист сервиса Ясно Юлия Воронина. Во время общения с Life.ru она рассказала об эффективных способах восстановить силы перед возвращением к рабочему процессу.

По словам эксперта, многие психоэмоциональные расстройства и связанные с ними заболевания возникают именно из-за нарушения оптимального соотношения между рабочим временем и качественным отдыхом. В любой профессиональной сфере человек регулярно сталкивается с нарастающим напряжением при выполнении повседневных задач. Непрерывное взаимодействие с коллегами и необходимость поддерживать продуктивность требуют постоянного контроля эмоционального состояния. Даже монотонная деятельность со временем вызывает утомление и дискомфорт, поэтому крайне важно своевременно снимать стресс для сохранения работоспособности.

«Для того, чтобы помочь себе (снизить напряжение и повысить работоспособность) в обеденный перерыв, в первую очередь нужно пообедать, «дать полноценное топливо своему организму». А также дать себе возможность отдохнуть и переключиться», — советует специалист.

Для эффективного использования обеденного перерыва психолог рекомендует не только полноценно питаться, но и обеспечивать себе возможность переключения деятельности. Собеседница Life.ru советует совершать прогулки работникам офиса, которые много времени проводят сидя, в то время как людям с физически активной работой лучше выбрать спокойный отдых на свежем воздухе.

При отсутствии возможности выйти на улицу Воронина предлагает использовать методы арт-терапии. Осмысленное рисование во время перерыва может стать эффективным инструментом восстановления: цветы помогают справиться с усталостью, узоры способствуют релаксации, пейзажи восстанавливают энергию, квадраты упорядочивают мысли, а волны и круги помогают в поиске решений.

Альтернативой рисованию могут стать кинезиологические упражнения, направленные на развитие умственных способностей через физическую активность. Эти методики подходят для людей любого возраста, помогают бороться с усталостью, сонливостью, улучшают концентрацию и память, отмечает эксперт.

Одно из таких упражнений называется «Святоша». Оно выполняется в сидячем или лежачем положении с параллельно расположенными ногами. Кончики пальцев обеих рук соединяются попарно, образуя подобие шара, руки располагаются на уровне груди. Взгляд направлен вниз, кончик языка зажат между зубами. Позицию сохраняют до двух минут до появления зевоты или ощущения «перезагрузки».

«Упражнение успокаивает, снимает нервно-мышечное напряжение, гармонизирует психические процессы. Кинезиологи утверждают, что оно улучшает раздельную работу правого и левого полушарий головного мозга», — объясняет психолог.

Техника «Лобно-затылочная коррекция» предполагает одновременное расположение одной ладони на лбу, другой на затылке. После нескольких глубоких вдохов и выдохов необходимо мысленно или вслух сформулировать проблему. Двухминутное выполнение упражнения стимулирует кровообращение в ключевых зонах мозга, отвечающих за анализ и визуальное восприятие, способствуя устранению негативных переживаний. Если возник зевок, это значит, что тело уже избавляется от напряжения.

«Когда рука прикасается ко лбу, происходит приток крови, она начинает лучше циркулировать по лобным долям мозга. Именно в этом участке происходят анализ, осознание и оценка проблемы, а также определяются пути выхода из такой ситуации. На затылке расположена зона, которая воспринимает зрительно те образы, которые потом хранятся в нашей памяти. Прикладывание к этой области ладони стимулирует кровообращение. Человек как бы стирает подобным образом проблемы, образы, негативные ситуации», — отмечает Воронина.

Упражнение «Энергетизатор» выполняется за столом: скрещенные руки располагаются на поверхности, подбородок прижимается к груди. На вдохе голова запрокидывается назад, спина прогибается, грудная клетка раскрывается. На выдохе происходит возврат в исходное положение. Если выполнять это упражнение 5—10 минут, то уменьшается или совсем проходит ощущение усталости, заметно лучше начинает «работать голова», повышается концентрация внимания.

Психолог обратила внимание, что на работе человек проводит почти треть своей жизни — как правило, по 8 часов в день. Поэтому крайне важно создавать условия для получения положительных эмоций от профессиональной деятельности, что напрямую влияет на общее качество жизни.

