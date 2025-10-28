Россиян предупредили о переносе срока оплаты ЖКУ с 1 марта

Эксперт напомнила, что с 1 марта переносят срок оплаты коммунальных услуг. Комментарий агентству «Прайм» дала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Специалист объяснила, что меняется в сроках оплаты ЖКУ. Если сейчас необходимо успеть заплатить до 10 числа, то с марта 2026 года у россиян будет больше времени — вносить плату можно будет вплоть до 15 числа, следующего за истёкшим месяцем.

Также меняется дата рассылки квитанций: они будут приходить 5-го, а не 1-го числа каждого месяца.

Ранее в Госдуму внесли проект о запрете отключения должников от ЖКУ без решения суда. Цель инициативы — усилить защиту граждан от злоупотреблений при приостановке или ограничении предоставления услуг. Сейчас исполнители вправе отключать ресурсы при наличии задолженности. Проект сохраняет это право, но вводит дополнительный барьер: любые ограничения допускаются только на основании вступившего в силу судебного решения. Это, по замыслу авторов, позволит учитывать социальную уязвимость отдельных категорий граждан и снизить риск неправомерных действий.