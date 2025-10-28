Стало известно, какая пенсия будет у неработающих пенсионеров в 2026 году

В 2026 году средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в России, по предварительным оценкам, превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, пишет ТАСС.

«Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 рубля», — уточнила эксперт.

Специалист также отметила, что средний размер социальной пенсии для неработающих пенсионеров на ту же дату составлял 15 856,22 рубля. В отличие от страховых, социальные пенсии не учитывают трудовой стаж и размер накопленных взносов. Финогенова сообщила, что с 1 апреля 2026 года размер социальных пенсий будет проиндексирован с учётом роста прожиточного минимума пенсионера в 2025 году, однако точный коэффициент индексации ещё не утверждён.

Ранее сообщалось, что в ноябре россиян ждёт ряд изменений, включая перерасчёт пенсий, новые правила наследования и лимит на SIM-карты. Социальный фонд России проведёт плановый перерасчёт пенсий для определённых категорий. Основное повышение коснётся граждан, достигших 80 лет, — им фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена. Также в ноябре вступает в силу лимит в 20 SIM-карт на человека, а нотариусы начнут проверять долги умерших в Бюро кредитных историй.