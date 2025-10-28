Учителя в Эстонии сами создают пособия для русскоязычных учеников

В образовательных учреждениях Эстонии возникли серьёзные сложности в процессе перехода русскоязычных школ на преподавание на государственном языке. Согласно информации телерадиокомпании ERR, педагоги вынуждены самостоятельно создавать учебные материалы, адаптированные для учащихся, которые ранее обучались на русском языке.

Напомним, что соответствующие законодательные изменения были утверждены парламентом страны в декабре 2022 года. Реформа предполагает постепенный переход образовательных учреждений с русским языком обучения на эстонский. В текущем учебном году эти изменения затронули воспитанников детских садов и учеников младших классов.

Наибольшие затруднения отмечаются в четвёртом и пятом классах. Представители министерства образования признают отсутствие достаточного количества специализированных учебных пособий и сообщают о работе над решением этой проблемы. Однако на практике преподавателям приходится самостоятельно восполнять недостаток образовательных ресурсов, разрабатывая методические материалы своими силами.

Ранее эстонская почтовая компания Omniva объявила о прекращении обслуживания клиентов на русском языке. Исполняющий обязанности коммерческого директора Свен Кукемелк отметил, что этот шаг не означает, что сотрудники компании перестанут говорить по-русски. По его словам, компания ответит на письменные обращения на русском, но сделает это на английском или эстонском языках.