Россия и Вьетнам планируют запустить железнодорожное сообщение

Россия и Вьетнам ведут работу по созданию регулярного железнодорожного сообщения между двумя странами. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, состоявшейся в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Малайзии.

«Мы большое внимание уделяем усилению и укреплению транспортно-логистической связности наших двух стран. Реализуется идея становления железнодорожного сообщения с Вьетнамом», — заявил Оверчук.

Как отметил российский политик, в настоящее время реализуется проект по организации железнодорожного сообщения с Вьетнамом, которое планируется осуществлять через территорию Китая и Монголии. Переговоры Оверчука и Минь Чинема были посвящены перспективам развития торгово-экономического сотрудничества.

Вице-премьер РФ напомнил, что в текущем году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Ханоем. Он охарактеризовал Вьетнам как давнего друга и надёжного партнёра, подчеркнув продолжение активного сотрудничества в энергетической сфере. Это взаимодействие включает как работу с традиционными энергоносителями, так и проекты в области мирного использования атомной энергии.

Ранее в правительстве РФ сообщили, что Россия и Вьетнам ведут переговоры о расширении поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие мощности Вьетнама. Цель — увеличить товарооборот и укрепить экономические связи между двумя странами. В ходе встречи вице-премьера Александра Новака с заместителем премьера Вьетнама Буй Тхань Шоном на площадке «Российской энергетической недели» стороны обсудили перспективы инвестиций и новые направления энергетического взаимодействия.