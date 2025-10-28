С 1 января в России увеличатся выплаты по больничным и родам

С 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда в России повысится до 27 093 рублей. Как сообщил профессор, декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, это изменение затронет не только тех работников, чьи доходы напрямую привязаны к МРОТ. Об этом передаёт агентство «Прайм».

«Работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, её необходимо будет изменить. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства», — сообщил эксперт, добавив, что для сотрудников, чьи зарплаты соответствуют минимальному уровню, увеличение произойдёт автоматически.

Кроме того, в 2026 году увеличатся некоторые социальные выплаты. Речь идёт о пособиях по временной нетрудоспособности, выплатах по беременности и родам, а также пособиях по уходу за ребёнком. Также увеличится размер страховых взносов, которые работодатели перечисляют за своих сотрудников, что в перспективе положительно скажется на размере их будущей пенсии.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить россиян тринадцатой пенсией к Новому году. Подобная мера укрепит социальную справедливость и признаёт особую роль бабушек и дедушек в семейной жизни. Пожилые люди активно участвуют в воспитании внуков и поддержке родителей, при этом стараются сохранять традиции и создавать дома атмосферу заботы и уюта.