Разрушившееся над Подмосковьем яркое небесное тело могло быть астероидом

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что объект, снятый на видео в Подмосковье в понедельник утром, вероятно, был астероидом. Этот предварительный вывод сделан на основе его скорости. Однако долгое время свечения и характер разрушения болида не совсем типичны для астероида.

«Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей», — уточняется в сообщении.

По предварительным оценкам, объект двигался со скоростью около 20 км/с на высоте от 60 до 100 километров. Траектория полёта пролегала в 450–500 километрах к северу от Москвы. Такие скорости свидетельствуют о том, что это был астероид. Однако болид наблюдался около 25 секунд — это слишком долго для астероида, но характерно для космического мусора. Интенсивная фрагментация объекта, которую зафиксировали в понедельник утром, также типична для искусственных объектов.

В Лаборатории также отметили два странных момента. Во-первых, не поступали сообщения о наблюдении объекта в зените, хотя согласно расчётам, он летел над крупными городами, и таких свидетельств должно быть много. Во-вторых, основная часть видео поступила из Москвы, хотя логичнее было бы ожидать данных из Санкт-Петербурга, Вологды или Череповца, которые находились на траектории полёта.

Кроме того, учёные полагают, что если бы объект двигался на высоте 400–500 км, ему потребовалась бы исключительно высокая скорость.

Ранее NASA ограничило доступ к данным об астероиде после появления болида над Москвой. Исследователи допускают возможную связь между исчезновением данных о небесном теле и событиями в московском регионе. Ранее в социальных сетях появились многочисленные свидетельства наблюдения яркого светящегося объекта, который, предположительно, мог быть метеоритом или фрагментом космического мусора. Многочисленные видеозаписи зафиксировали пролёт болида около 6:30 по местному времени.